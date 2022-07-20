В Петербурге вырос спрос на личных тренеров

В Санкт-Петербурге вырос спрос на услуги спортивных тренеров в июле. Особой популярностью стали пользоваться командные виды спорта.

Спрос на услуги тренеров в Петербурге вырос на 102 процента. Чаще всего за услугами обращаются к тренерам по волейболу и баскетболу. Спортивные тренера снизили цены на свои услуги. Сейчас минимальная стоимость в Санкт-Петербурге составляет 1000 рублей.

Такие данные приводят эксперты сервиса «Авито». Россияне предпочитают искать специалистов с помощью интернета, где могут сразу выбрать подходящего тренера и удобный зал.

Ранее Gazeta.SPb рассказала об отсрочке по арендным платежам в третьем квартале этого года для петербургских бизнесменов. Такая льгота будет позволена 45 видам предпринимателей.