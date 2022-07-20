В Петербурге вырос спрос на личных тренеров

В Петербурге вырос спрос на личных тренеров
Петербуржцы сильнее начали интересоваться занятиями с личным тренером в июле. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

В Санкт-Петербурге вырос спрос на услуги спортивных тренеров в июле. Особой популярностью стали пользоваться командные виды спорта.

Спрос на услуги тренеров в Петербурге вырос на 102 процента. Чаще всего за услугами обращаются к тренерам по волейболу и баскетболу. Спортивные тренера снизили цены на свои услуги. Сейчас минимальная стоимость в Санкт-Петербурге составляет 1000 рублей.

Такие данные приводят эксперты сервиса «Авито». Россияне предпочитают искать специалистов с помощью интернета, где могут сразу выбрать подходящего тренера и удобный зал.

Ранее Gazeta.SPb рассказала об отсрочке по арендным платежам в третьем квартале этого года для петербургских бизнесменов. Такая льгота будет позволена 45 видам предпринимателей.

личный тренер новости СПб спорт спрос


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге вырос спрос на личных тренеров
Сады и скверы Петербурга закрыли из-за непогоды
В расписание автобуса номер 396А в Петербурге внесены изменения
В Петербурге врачи провели операцию с использованием 3D-технологий
Диетолог рассказала, чем вредна безглютеновая диета
Владимир Net рассказал о смысле краба-гиганта в Мурино
Транспортная реформа в Петербурге позволила обеспечить доступность ...
Рейсы «Метеоров» в Петергоф отменены из-за непогоды