Стационары Петербурга заполнены пациентами с коронавирусом более чем наполовину

Стационары Петербурга заполнены пациентами с коронавирусом более чем наполовину. Фото: unsplash

Стационары Петербурга заполнены пациентами с коронавирусом более чем наполовину. Фото: unsplash

В августе медицинские учреждения Санкт-Петербурга могут ощутить сильную нагрузку из-за всплеска заболеваемости коронавирусом.

В настоящее время заболеваемость COVID-19 продолжает расти. В городе свободных коек осталось меньше половины от общего объема. Neva.Today поговорила с петербургскими медиками и выявила прогнозы касательно ситуации с инфекцией в ближайшее время.

Ситуация может значительно усугубиться уже в середине августа. В настоящий момент, по словам медиков, сложностей нет, но если ситуация не изменится, то уже через две-три недели нагрузка на врачей ощутимо увеличится.

В городском комитете по здравоохранению заявили, что Петербург полностью готов к любому развитию ситуации, поэтому волноваться не стоит. Подчеркивается, что в городе более 22% свободного коечного фонда. Для пациентов задействованы 1 109 коек в пяти учреждениях. Пока ситуация стабильная, она не требует разворачивания дополнительных коек.

«На данный момент даже стационары-трансформеры все выведены из ковида», — заметили в пресс-службе комитета по здравоохранению.

Отмечается, что на пике статистики заражений коронавирусом город некогда разворачивал более 12 тысяч стационарных коек для пациентов в ковидом.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что жители России изъявили желание повторно привиться от COVID-19.