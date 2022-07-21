В Шушарах мигрант случайно до смерти избил собутыльника

В Шушарах мигрант случайно до смерти избил собутыльника. Фото: Unsplash

В Шушарах мигрант случайно до смерти избил собутыльника. Фото: Unsplash

Вчера рано утром в Шушарах на Московском шоссе у дома 14 нашли труп неизвестного мужчины.

Позже удалось установить, что погибший 49-летний гражданин проживал в Волосовском районе, деревне Курковицы. Как стало известно Gazeta.SPB, у трупа обнаружили ссадины и перелом грудной клетки.

Около 15:55 удалось задержать подозреваемого в произошедшем, которым оказался 31-летний мигрант без определенного места жительства. По версии следствия, в результате возникшего конфликта после совместного распития спиртных напитков мужчина нанёс телесные повреждения собутыльнику, после чего тот скончался.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что «тихая охота» для одного из петербуржцев закончилась встречей с трупом, а точнее с тем, что от него осталось.