В лесополосе Тосненского района грибник нашел гниющий труп мужчины, присыпанный землей

В воскресенье днем, «тихая охота» для одного из петербуржцев закончилась встречей с трупом, а точнее с тем, что от него осталось.

Мужчина обратился в экстренные службы около 16:39. По его словам, собирая грибы в лесополосе, расположенной в деревне Коркино Тосненского района Ленинградской области, он обнаружил труп в яме, немного присыпанной землей и досками.

Как стало известно Gazeta.SPB, труп без одежды оказался мужчиной с разрезанной шеей. Погибший уже начал гнить.

В настоящий момент труп направлен в морг для установления причины смерти. Все обстоятельства и детали произошедшего устанавливаются.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в лесах Лужского района нашли скелетированный труп неизвестного человека. Позже удалось установить, что погибший — это мужчина на вид 50-60 лет и ростом 175 см. На нем была надета демисезонная черная куртка с полосами на рукавах и спине, а также брюки черного цвета, ботинки и черная вязанная шапка.