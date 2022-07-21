В квартире на Луначарского женщина наткнулась на бездыханное избитое тело своей подруги

В квартире на Луначарского женщина наткнулась на бездыханное избитое тело своей подруги. Фото: "Яндекс.Карты"

В квартире на Луначарского женщина наткнулась на бездыханное избитое тело своей подруги. Фото: "Яндекс.Карты"

В Выборгском районе на проспекте Луначарского, 76 был обнаружен труп женщины 1978 года рождения.

Погибшую утром 20 июля нашла ее подруга. Как стало известно Gazeta.SPB, на теле жертвы имеются гематомы в области лица и груди.

Позже, в тот же день, удалось поймать предполагаемого злоумышленника, которым оказался мужчина 1985 года рождения. Его задержали на месте преступления.

Подозреваемого задержали и поместили в СПСЗЛ. Известно, что до этого мужчина имел дела с законом. Например, 3 сентября 2009 года он был осужден по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Тогда ему вынесли приговор в виде лишения свободы в колонии строгого режима сроком до 7 лет, но 13 августа 2013 года он был освобожден условно-досрочно.

По факту произошедшего в настоящее время все детали и обстоятельства устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что рано утром 20 июля в Шушарах на Московском шоссе у дома 14 нашли труп неизвестного мужчины.