«Распродажи не будет»: в августе H&M будет продавать россиянам товары по полной цене

Временное открытие магазинов запланировано на август. При этом ретейлер H&M будет продавать товары по полной цене, что и утверждается на сайте компании.

«Магазины будут работать в штатном режиме, товары будут продаваться по полной цене», — заявили в компании.

Магазины начнут открываться в реальной жизни, не через онлайн, как это сейчас происходит IKEA. Покупки можно будет сделать в физических магазинах H&M и H&M Home. Открытие точек планируется поэтапно в течение последнего месяца лета.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в связи с уходом H&M на территории Санкт-Петербурга освободится 23 павильона в торговых центрах. Бред занимал лучшие места в ТЦ города и выступал якорным арендатором.