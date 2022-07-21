В Выборгском районе нетрезвый пенсионер на «Ниссан» отправил в больницу школьника на мопеде

В Выборгском районе нетрезвый пенсионер на &#171;Ниссан&#187; отправил в больницу школьника на мопеде
В Выборгском районе нетрезвый пенсионер на "Ниссан" отправил в больницу школьника на мопеде. Фото: Pxhere

В Выборгском районе Ленобласти «Ниссан», под управлением пожилого 83-летнего гражданина, снес девятиклассника. Мальчик попал в больницу в состоянии средней степени тяжести.

ДТП произошло 20 июля около 19:20 на подъезде к поселку Смирново недалеко от Выборга. Как стало известно Gazeta.SPB, мужчина, двигаясь по второстепенной дороге, не пропустил ехавший по главной мопед под управлением 16-летнего подростка.

Известно, что пенсионер был в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП у школьника диагностировали политравму, множественные ушибами и переломы.

На водителя «Ниссана» составили административный протокол. До этого мужчина за нарушения ПДД не привлекался.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что во вторник вечером около 20:20 у дома 33 в деревне Новое Калище, направляясь в Петербург, «Тойота» снесла автобус, в котором находилось 15 пассажиров.

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