В Выборгском районе нетрезвый пенсионер на «Ниссан» отправил в больницу школьника на мопеде

В Выборгском районе Ленобласти «Ниссан», под управлением пожилого 83-летнего гражданина, снес девятиклассника. Мальчик попал в больницу в состоянии средней степени тяжести.

ДТП произошло 20 июля около 19:20 на подъезде к поселку Смирново недалеко от Выборга. Как стало известно Gazeta.SPB, мужчина, двигаясь по второстепенной дороге, не пропустил ехавший по главной мопед под управлением 16-летнего подростка.

Известно, что пенсионер был в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП у школьника диагностировали политравму, множественные ушибами и переломы.