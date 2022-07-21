По дороге из Петербурга в Сосновый Бор «Тойота» сбросила в кювет автобус с 15 пассажирами

По дороге из Петербурга в Сосновый Бор "Тойота" сбросила в кювет автобус с 15 пассажирами. Фото: группа "ВКонтакте"/"ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн | СПб"

По дороге из Петербурга в Сосновый Бор "Тойота" сбросила в кювет автобус с 15 пассажирами. Фото: группа "ВКонтакте"/"ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн | СПб"

Во вторник вечером около 20:20 у дома 33 в деревне Новое Калище, направляясь в Петербург, «Тойота» снесла автобус, в котором находилось 15 пассажиров.

Пассажирский автобус «Питеравто» попал в ДТП по дороге из Петербурга в Сосновый Бор. Как стало известно Gazeta.SPB, внезапно на встречную полосу вылетела «Тойота», которая выполняла обгон там, где этого делать нельзя. В результате автобус угодил в кювет.

К счастью, никто из пассажиров автобуса не пострадал, а вот водителю и пассажиру автомобиля повезло меньше. Мужчина 36-лет, находившийся за рулем «Тойоты», а также 17-летняя девушка, попали в больницу Соснового Бора в состоянии средней степени тяжести.

Известно, что водитель к административной ответственности привлекался 7 раз.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге произошла авария с участием четырех легковых автомобилей. Массовое ДТП произошло в районе 25-го километра.