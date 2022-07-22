Петербуржцы платят за возможность туристов посетить общественные уборные

В 2022 году на территории Санкт-Петербурга сделали бесплатные туалеты, причем не только для горожан, но и для туристов. Таким образом, приезжие граждане могут посетить уборные абсолютно бесплатно для них, но не совсем бесплатно для петербуржцев.

Neva.Today напомнила, что за подконтрольные «Водоканалу» уличные туалеты теперь платят из бюджета города. На такие нужды было выделено 447,3 млн рублей в 2022 году, в 2023-м планируется перенаправить 464,4 млн рублей, а в 2024-м – 479,7 млн рублей.

По данным комитета финансов, бюджет города на половину состоит из налогов на доходы физических лиц, в связи с чем, если задуматься, и получается следующий вывод: петербуржцы таким образом оплачивает походы туристов в уборные «Водоканала». Интересно, что если разделить выделенную на год сумму на стоимость разового посещения в 30 рублей, каждый год справить нужду в уличных уборных туристы смогут около 15 млн раз.

На улицах города сейчас работает 651 бесплатный туалет, — не то, чтобы много в сравнении с населением и количеством туристов. Кроме таких туалетов есть и «частники», но чтобы воспользоваться их уборными можно оставить от 30 до 100 рублей. Причем, тут нет исключений, — туристы и горожане заплатят одинаково.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербуржцы заметили пропажу бесплатного общественного туалета, расположенного перед Эрмитажем на Дворцовой площади.