На Шателена женщина вонзила нож в живот мужа

На Шателена женщина вонзила нож в живот мужа. Фото: pxhere

На Шателена женщина вонзила нож в живот мужа. Фото: pxhere

Вечером 20 июля в больницу №3 попал мужчина с тяжелом ножевым ранением с улицы Шателена, 16.

Как стало известно Gazeta.SPB, в Выборгском районе на 35-летнего мужчину с ножом напала его собственная жена. В четверг вечером супруги дома выпивали, но внезапно произошла ссора, после которой 37-летняя женщина ножом ударила в живот своего мужа.

В результате мужчину госпитализировали с проникающим ножевым ранением передней брюшной стенки, с ранением селезёнки, продолжающимся внутри-брюшным кровотечением и алкогольной интоксикацией.

Женщину задержали и доставили в отделение. Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Супруге пострадавшего назначили подписку о невыезде.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Выборгском районе на проспекте Луначарского, 76 был обнаружен труп женщины 1978 года рождения. Погибшую утром 20 июля нашла ее подруга.