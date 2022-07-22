«Каждый день новая история»: как из Петербурга отправились во Владивосток на велосипеде

Мужчина решил отправиться во Владивосток весьма не традиционным способом — на велосипеде. До пункта назначения путешественник планирует добраться к сентябрю.
В путь путешественник Алексей Крылов отправился 2 июня в одиночку, сейчас он уже находится в Перми. О своей задумке мужчина рассказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
«Граница сейчас закрыта, уехать никуда нельзя. Мы с вами живем в самой большой и красивой стране мира, поэтому куда еще ехать, как не по России?», — подчеркнул путешественник.
Крылов уже порекомендовал для посещения Казань, Ярославль, Суздаль, города Золотого кольца.
Чтобы доехать до Владивостока к концу сентября необходимо каждый день преодолевать по 100 километров. Как заметил Крылов, если откроется граница с Китаем, его путь продолжится уже в Таиланде и Индии. Если нет – то мужчина посетит Кавказ, Крым и Грузию.
«Каждый день новая история, каждый день – новая жизнь», — отметил Крылов.
Путешественник рассказал, что очень много общается с местными жителями в процессе своего пути, отдыхает по ночам и устраивает себе выходные.
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