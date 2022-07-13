В Петербурге молодой человек смог стать автогонщиком несмотря на ДЦП

Диагноз ДЦП — не приговор, а все ограничения у нас в голове, — вот что показывает реальный пример молодого петербуржца, который смог исполнить свою мечту и стать автогонщиком.

Максим Гончаров — автоблогер, автогонщик и дрифтер. Диагноз ДЦП не помешал ему достичь поставленных целей. Об этом рассказал телеканал «Санкт-Петербург».

Водительское удостоверение молодой человек получил два года назад, в 2020. Он сдавал экзамен в ГИБДД на механической коробке передач, и с тех пор его жизнь очень тесно связана с машинами и скоростью.

Сначала ему были интересны легковые машины, но после он устремил свое внимание на промышленные автомобили. Так, постепенно, и пришла идея стать гонщиком.

Известно, что за эти пару лет молодой человек принял участие во многих соревнованиях. По его словам, проблемы и ограничения есть у всех и, чаще всего, они находятся в голове.

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