Ленобласть потратит 3,6 млрд рублей на борьбу с нехорошими водителями: кто останется в плюсе

В Ленобласти власти объявили электронный аукцион на поставку систем видеофиксации, которые будут фиксировать сразу 26 различных нарушений ПДД. Но из-за жестких условий госзакупки без недовольных не обойдется.

С помощью новых систем видеофиксации в Ленобласти будут ловить нарушителей скоростного режима и требований ПДД по соблюдению дорожной разметки и знаков, в том числе любителей поговорить по телефону за рулем и не пристегиваться ремнем безопасности.

Отличие госзакупки в том, что речь идет не о непосредственном приобретении 500 систем, а об аренде на 5 лет, после чего комплексы нужно будет передать в собственность региона.

Стартовая цена закупки 3,6 миллиарда рублей, заявки будут принимать до 20 июля. Потенциальный поставщик должен будет в течение полугода поставить первые 50 комплектов систем, а затем, в два этапа, еще 200 и 250.

В плюсе в первую очередь будут люди, поскольку речь идет о безопасности на дорогах. Все новые комплексы будут установлены в местах повышенной концентрации ДТП, что сильно поможет снизить количество аварий. Количество штрафов при этом, конечно, увеличится, но все собранные средства пойдут непосредственно в областной бюджет, а после — на ремонты и строительство новых дорог.

Как отмечает Online47, нынешняя госзакупка весьма выделяется из общей практики. Стартовая цена закупки на первый взгляд кажется слишком крупной. По словам руководителя ГКУ ЛО «Центр Безопасности дорожного движения» Юрия Ефремова, возня вокруг всего аукциона начинается с того, что никто не хочет разбираться, откуда появилась такая сумма.

«Никто не понимает и не хочет разбираться в том, для чего все это было сделано. Мы изначально обозначили в условиях проведения аукциона, что речь идет об аренде 500 комплексов видеофиксации. То есть регион несет затраты только на установку и сервис оборудования», — отметил Ефремов.

Однако, если сравнивать со схожими программами и госзакупками в других регионах, получается выгодно. Так, в Ленобласти максимальная стоимость одного комплекта будет обходиться в 120,9 тысячи рублей в месяц. Через 5 лет все оборудование будет бесплатно передано региону. В Петербурге, к примеру, аренда одного комплекса видеофиксации в месяц — 171,5 тысячи рублей, но по истечению срока контракта оборудование в городскую собственность не передается. А в Самаре — от 228,3 тысячи до 250,2 тысячи рублей в зависимости от места установки, и в собственность региона оборудование также не передается.

Жесткие условия госзакупки необходимы для того, чтобы отсечь мелких и не всегда дееспособных поставщиков. Аукцион смогут выиграть только те, у кого уже есть опыт в получении госконтрактов и выполнении по ним всех обязательств. Кроме того, у поставщика должны быть средства для организации обеспечения госконтракта.

Такие требования, конечно, устраивают не всех. Скорее всего, не обойдется и без жалоб в ФАС. Но такое происходит на всех закупках, особенно крупных.

«Да, конечно, мы бы хотели, чтобы госконтракты заключались быстрее без всех этих бесполезных споров. Все-таки у нас есть жесткие временные рамки и любые сдвиги никому не нужны. Тем более, что по опыту предыдущих госзакупок, у нас получается доказать в ФАСе, что действуем строго в рамках закона и все наши обоснования верны. Свою позицию умеем отстаивать», — подчеркнул Юрий Ефремов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что умные камеры на КАД начали ловить нарушителей скоростного режима.