Недалеко от ледокола «Красин» началось строительство ЖК Imperial Club от Setl Group

Недалеко от ледокола "Красин" началось строительство ЖК Imperial Club от Setl Group. Фото: Setl Group

Недалеко от ледокола "Красин" началось строительство ЖК Imperial Club от Setl Group. Фото: Setl Group

На видовом участке Васильевского острова, выходящем к набережной Большой Невы, началось возведение элитного ЖК Imperial Club. За проект отвечает Setl Group.

Новый ЖК разместится недалеко от ледокола «Красин». Здесь из окон квартир вдоль линии реки откроются виды на центр Петербурга. В проекте предусмотрены уникальные двухуровневые сити-виллы с собственным отдельным входом со двора и вторым светом в гостиной, а также семейные квартиры, где жильцы смогут установить камин. Также в новом ЖК будут квартиры с помещениями для зимних садов и с террасами.

Разработкой проекта жилого комплекса между Масляным каналом и 23-й линией Васильевского острова занималось бюро «Студия 44». В ЖК будут три дома высотой от 4 до 9 этажей из дорогих отделочных материалов, клинкерного кирпича и натурального камня прохладного белого тона. В строительстве задействуют элементы «под латунь» на вантовых «парящих» балконах.

Отдельно стоит сказать о двухуровневых входных группах Imperial Club. Так, внизу расположатся стойки ресепшен, консьерж-сервис и зоны ожидания с дизайнерской мебелью, а на втором этаже – просторные лобби.

Создатели проекта опирались на исторические планы застройки Васильевского острова. По задумке, в рамках нового элитного квартала Setl Group будет воссоздана утраченная улица в створе 24-25-й линий, являющаяся ценным элементом исторической планировочной структуры.

В проекте можно будет наблюдать еще одну особенность Васильевского острова – уникальную ступенчатую застройку вдоль набережной. Секции элитного проекта, выходящие лицевыми фасадами к Большой Неве, будут различаться по высоте и проектировочным решениям, являясь отсылкой к «образцовым» домам времен Петра I.

В Imperial Club проектировщики предусмотрели устройство отодвинутых вглубь корпусов аттиковых этажей. Известно, что такой прием применялся при застройке острова доходными домами на рубеже XIX-XX веков.

Недалеко от набережной появятся зоны отдыха, а также эксклюзивные детские площадки SetlKids. Внутренние дворы разделят на разные визуальные зоны. Тут будут зеленые территории, лаунж-зоны с шезлонгами, сады камней и зеркало воды.

Кроме того, ЖК отличается безопасностью. Тут будут закрытые от машин дворы, видеонаблюдение, системы «умного дома» SetlHome с IP-домофонией и выводом изображения на экран смартфона.

Также новый проект рассчитан на удобство жителей. В пешей доступности от Imperial Club — будущая станция метро «Горный институт», музей «Эрарта» и культурный центр «Севкабель Порт». Пешком можно дойти до основных достопримечательностей центра Северной столицы, в том числе до Эрмитажа и стрелки Васильевского острова. В 15 минутах езды на автомобиле расположен выезд на ЗСД.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что общеобразовательная школа в проекте «GreenЛандия» от Setl Group появилась на территории Мурино. Официально учреждение будет называться «Муринский центр образования №4».