В Мурино появилась новая школа от Setl Group

Новая общеобразовательная школа в проекте «GreenЛандия» от Setl Group появилась на территории Мурино. Официально учреждение будет называться «Муринский центр образования №4».

Новая школа расположилась на Графской улице. Предполагается, что сюда смогут пойти учиться 1 тыс. 175 ребят.

Здание оформлено штукатуркой природных оттенков тех же цветов, что использовались в оформлении жилого комплекса: зеленый и коричневый, а также контрастный оранжевый. На фасадах красуются запоминающиеся геометрические узоры.

Школа разделена на отдельные блоки для младших и старших классов. В первый блок входят учебные кабинеты, рекреации и классы для групп продленного дня, а также игровая комната, спальни для первоклассников, кабинет для творчества и компьютерный класс. Основной блок, в свою очередь, включает в себя учебные кабинеты, среди которых – классы с лингафонными установками для изучения иностранных языков, кабинеты химии, биологии и физики с демонстрационными столами, а также мастерские по обработке дерева, металла, тканей, мастерская кулинарии.

В учебном заведении есть актовый зал с эстрадой, артистическими помещениями и кладовыми, библиотека с читальным залом и книгохранилищем, большая столовая, а также целых два спортивных зала.

Часть оборудования для школы приобрел холдинг Setl Group, например, станки для мастерских и разную утварь для столовой. Для спортзалов приобретены канаты, гимнастические стенки и баскетбольные щиты.

Во дворе школы появились беговые дорожки, поле для мини-футбола, площадка для игр в волейбол и баскетбол, дорожка и яма для прыжков в длину. И, конечно, не обошлось здесь без площадки для отдыха.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Setl Group приступил к строительству жилого комплекса высокого комфорт-класса Astra Marine на первой береговой линии Невы.