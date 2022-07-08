Setl Group благоустроит берег Невы у нового ЖК Astra Marine

Холдинг Setl Group приступил к строительству жилого комплекса высокого комфорт-класса Astra Marine на первой береговой линии Невы.

Новый ЖК появится на проспекте Обуховской Обороны, 38. Жильцы получат лучшие виды на Неву, панораму города на противоположном берегу и красивейшие ажурные арки Финляндского моста.

Жилой комплекс возводится по проекту архитектурного бюро Sky reSource. Квартал решили оформить в современном стиле с лофт-элементами. Силуэты домов Astra Marine будут складываться из простых геометрических форм и строгих вертикалей линий.

Центральная входная группа, через которую можно будет попасть во двор, представляет собой просторный холл с авторским дизайном: на стенах и полу — керамогранит под натуральный камень и мрамор, а стеновые панели и дизайнерские элементы — под латунь медового цвета.

Безопасность в Astra Marine обеспечит система с «умными опциями»: автоматический сбор данных счетчиков, онлайн-коммуникации с управляющей компанией, IP-домофония и система внутренних датчиков. Лифтовые холлы, паркинг и детские площадки оснастят камерами видеонаблюдения.

Внутреннюю закрытую территорию ЖК превратят в уютную зону отдыха. Там появится сад камней с фонтаном, мощеный променад и беседка-пергола. Рядом разместится спортивная и детская площадки.

Прогуляться с детьми можно будет не только во дворе, но и на благоустроенном берегу Невы. Setl Group создаст здесь променад для прогулок и пирс с качелями и смотровыми биноклями.

Застройщик предложит квартиры на любой вкус: от студий с двумя окнами до просторных четырехкомнатных вариантов. На последних этажах разместятся квартиры с высокими потолками до трех метров, а также квартиры с террасами.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что большой парк с деревьями-долгожителями создадут на берегу Каменки.