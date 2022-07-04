Большой парк с деревьями-долгожителями создадут на берегу Каменки

На берегу петербургской реки Каменки в следующем году начнется обустройство парка площадью 6,25 гектара, где будет расти больше 6,5 тысяч цветущих кустарников и деревьев.

Новый парк расположится на берегу Каменки, на участке от Комендантского проспекта до проезда к западу от дома 19 по Арцеуловской аллее. По соседству с будущей зеленой территорией находится жилой микрорайон «Чистое небо».

Для Приморского района это будет первый парк, обустроенный на средства частного инвестора. Созданием парка займется холдинг Setl Group, у которого уже есть опыт в устройстве парков для города. Так, застройщик обустроил парк площадью 5 гектаров рядом с ЖК «Солнечный город» в Красносельском районе.

Setl Group работает над созданием нового парка вместе с собственником участка — сейчас идет согласование проекта планировки территории. Его должны утвердить в первом квартале 2023 года, а до конца весны проект рассмотрят в комитете по градостроительству и архитектуре. Начать работы планируется летом 2023 года.

На территории парка высадят более 450 деревьев и 6,1 тысяч кустарников. Площадь одного только газона составит 5 гектаров. Выбором деревьев для парка занимаются профессиональные ландшафтные дизайнеры. Они планируют украсить парк лиственными и хвойными деревьями: необычными и редкими красными дубами с «пылающей» кроной, рябинами, соснами, елями, повислыми березами и кленами. На берегу реки будут расти шаровидные ивы, липы, каштаны и яблони. Весной и летом петербуржцев будут радовать цветущие сирени, шиповник, белый снежноягодник, барбарис, спирея, белый дерен и пузыреплодник.

В парке собираются создать сеть прогулочных дорожек, площадки для спорта, зоны для отдыха и прогулок. Также здесь организуют прокат велосипедов и самокатов и место для выгула собак.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Малой Неве сдан новый ЖК The One от Setl Group.