На Малой Неве сдан новый ЖК The One от Setl Group

На Малой Неве сдан новый ЖК The One от Setl Group
На Малой Неве сдан новый ЖК The One от Setl Group. Фото: Setl Group

Силами холдинга Setl Group в эксплуатацию был введен жилой комплекс премиум-класса The One, который располагается на берегу Малой Невы в Петроградском районе, недалеко от Крестовского острова. Эксклюзивным брокером проекта The One выступает «Петербургская Недвижимость».

В ЖК The One присутствует сочетание строгих горизонтальных линий в архитектуре с большим количеством стекла и открытых террас на последних этажах.

Навесной вентилируемый фасад зданий облицован терракотовыми панелями, а цоколь выделен натуральным камнем. Новый ЖК за счет использования природных тонов органично вписался в окружающий ландшафт Петровского острова, который является одной из последних локаций с новым элитным предложением в центре Петербурга.

В новом жилом комплексе есть «умные системы». Так, в камерном и закрытом от посторонних дворе ведется круглосуточное видеонаблюдение, при этом доступ на внутреннюю территорию осуществляется через единую входную группу и центральный ресепшен, сигнал с которого поступит на видеодомофоны. Также ЖК оснащен станцией многоступенчатой очистки, улучшающей качество воды из водопровода и снижающей образование накипи в бытовых приборах.

Во дворе ЖК The One благоустроены площадки для детей. В них есть небольшой канатный комплекс, игровой городок с горкой и качелями. На променаде, ведущем в сторону набережной, также есть зоны отдыха с беседками, пергола с качелями и видовая терраса-солярий.

The One богат деревьями и кустарниками, среди которых сирень, горные сосны и ели, пурпурные ивы и спиреи, можжевельник, барбарис, декоративные яблони, красные клены. Зоны отдыха украсят цветники с многолетними травами.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что для благоустройства набережной Малой Невы Setl Group пригласил ландшафтных дизайнеров.

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