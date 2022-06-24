На Малой Неве сдан новый ЖК The One от Setl Group

Силами холдинга Setl Group в эксплуатацию был введен жилой комплекс премиум-класса The One, который располагается на берегу Малой Невы в Петроградском районе, недалеко от Крестовского острова. Эксклюзивным брокером проекта The One выступает «Петербургская Недвижимость».

В ЖК The One присутствует сочетание строгих горизонтальных линий в архитектуре с большим количеством стекла и открытых террас на последних этажах.

Навесной вентилируемый фасад зданий облицован терракотовыми панелями, а цоколь выделен натуральным камнем. Новый ЖК за счет использования природных тонов органично вписался в окружающий ландшафт Петровского острова, который является одной из последних локаций с новым элитным предложением в центре Петербурга.

В новом жилом комплексе есть «умные системы». Так, в камерном и закрытом от посторонних дворе ведется круглосуточное видеонаблюдение, при этом доступ на внутреннюю территорию осуществляется через единую входную группу и центральный ресепшен, сигнал с которого поступит на видеодомофоны. Также ЖК оснащен станцией многоступенчатой очистки, улучшающей качество воды из водопровода и снижающей образование накипи в бытовых приборах.

Во дворе ЖК The One благоустроены площадки для детей. В них есть небольшой канатный комплекс, игровой городок с горкой и качелями. На променаде, ведущем в сторону набережной, также есть зоны отдыха с беседками, пергола с качелями и видовая терраса-солярий.

The One богат деревьями и кустарниками, среди которых сирень, горные сосны и ели, пурпурные ивы и спиреи, можжевельник, барбарис, декоративные яблони, красные клены. Зоны отдыха украсят цветники с многолетними травами.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что для благоустройства набережной Малой Невы Setl Group пригласил ландшафтных дизайнеров.