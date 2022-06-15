Setl Group преобразил набережную Малой Невы у ЖК «Петровский квартал на воде»

Setl Group преобразил набережную Малой Невы у ЖК &#171;Петровский квартал на воде&#187;
Setl Group преобразил набережную Малой Невы у ЖК "Петровский квартал на воде". Фото: Setl Group

Для благоустройства набережной Малой Невы Setl Group пригласил ландшафтных дизайнеров, — теперь здесь есть обустроенные дорожки вдоль реки, множество растений и новый рокарий — сад камней. Прийти на набережную может любой желающий.

На обустроенном участке можно увидеть хвойные и лиственные деревья и кустарники. Дизайнеры использовали английский стиль с характерным для него обилием хвойных растений. На набережной расположились как низкорослые горные, так и высокие сосны, а дополняют картину живописные валуны.

Не обошлось в проекте и без российских родных березок: тут и карликовые, и повислые. На участке растут спиреи, а также другие деревья и кустарники, между которыми проложена дорожка. Чтобы обезопасить жителей и гостей, пришедших погулять на набережной, территорию оградили специальными габионами, которые представляют собой объемные сетчатые конструкции из металлической проволоки, наполненные природными материалами. В этом проекте чаще всего встречаются такие же камни, как и на набережной у элитного ЖК «Петровский квартал на воде».

Для поддержания хорошего состояния растений холдинг Setl Group заключил договор с ландшафтной организацией, которая будет осуществлять полив и уход за деревьями и кустарниками.

Набережная продолжает тему сада камней, которая использовалась при оформлении территории жилого комплекса премиум-класса «Петровский квартал на воде». Этот проект был сдан в конце 2019 года и был признан лучшей новостройкой на Северо-Западе России в самом масштабном строительном конкурсе «ТОП ЖК-2021». «Петровский квартал на воде» включает 3 жилых дома с французскими балконами и фасадами песочного, светло-коричневого цветов и детским садиком. На территории комплекса есть сквер с эксклюзивным ландшафтным дизайном, деревянными перголами и рокарием.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что жилой комплекс комплекса комфорт-класса Univer City от холдинга Setl Group появится недалеко от Пушкина. Работы по возведению объекта уже начались.

Setl Group благоустройство новости СПб


 

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