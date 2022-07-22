В Сланцах машинист экскаватора получил киянкой по голове и лишился своих сбережений

В Сланцах машинист экскаватора получил киянкой по голове и лишился своих сбережений. Фото: Pxhere

В Сланцах машинист экскаватора получил киянкой по голове и лишился своих сбережений. Фото: Pxhere

В Сланцевском районе на машиниста экскаватора напали несколько мужчин в балаклавах, избили и отобрали у него деньги, а также банковские карты.

Все произошло 21 июля около 06:30. Как стало известно Gazeta.SPB, во дворе дома 8 по улице Чайковского в Сланцах двое неизвестных преступников в балаклавах вошли в принадлежащий 39-летнему пострадавшему гараж. Там они избили мужчину деревянной киянкой, а после похитили у него 15 000 рублей, две банковские карты, и с места скрылись.

Мужчина отправился в больницу, где у него диагностировали множественные ушибы мягких тканей волосистой части головы, орбитальную гематому слева и травму трети левого предплечья. Пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения. После оказания помощи его в удовлетворительном состоянии отпустили.

По словам мужчины, злоумышленники ростом 170 см, на одном из них были спортивные штаны темного цвета. Видеонаблюдение на месте происшествия отсутствует. В настоящий момент преступников ищут.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Ранее azeta.spb.ru писала, что в Красносельском районе 33-летний житель Кемерово, который в настоящий момент проживает в Петербурге на Петергофском шоссе, подвергся нападению грабителей.