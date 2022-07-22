На Петергофском шоссе мужчину избили в своей квартире и похитили у него электрогитару

На Петергофском шоссе мужчину избили в своей квартире и похитили у него электрогитару
На Петергофском шоссе мужчину избили в своей квартире и похитили у него электрогитару. Фото: Pxhere

В Красносельском районе 33-летний житель Кемерово, который в настоящий момент проживает в Петербурге на Петергофском шоссе, подвергся нападению грабителей.

Ко всему прочему, мужчину еще избили. Он обратился в медицинское учреждение, откуда после оказания помощи, его отпустили в удовлетворительном состоянии. Как стало известно Gazeta.SPB, все произошло еще 12 июля, но об инциденте гражданин рассказал полиции только 21 июля.

Ограбление произошло прямо в квартире, где живет мужчина. Около 16:00 двое неизвестных, позвонив, ворвались в квартиру дома 1/1 по Петергофскому шоссе, после чего избили заявителя и похитили у него электрогитару, а также три серебряных кольца,, затем злоумышленник с места преступления скрылись. Материальный ущерб составил 23 500 рублей.

К сожалению, примет преступников заявитель не запомнил. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Парголово полиция ввела план «Перехват», чтобы задержать машину с мигрантами, избившими и ограбившими соотечественника.

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