Роспотребнадзор оценил качество образцов мяса с петербургских прилавков

На петербургских прилавках специалисты Роспотребнадзора обнаружили мясо, которое не годится в продажу.

К счастью, некачественный товар был найден лишь в 3% образцов мяса. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты за 6 месяцев 2022 года исследовали более 1,6 тысяч проб. В результате, требованиям по микробиологическим показателям не соответствовали 3,1% исследованных образцов. По всем остальным показателем нарушений не было.

Во всем проверенном мясе не было найдено ГМО, повышенного количества антибиотиков или радиоактивных веществ. Весь некачественный товар изъяли из продажи, а виновных лиц привлекут к административной ответственности.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Лужском и Всеволожском районах Ленинградской области были выявлены нарушения продажи мясной и рыбной продукции. Из магазинов было изъято более 45 килограммов мяса и рыба сомнительного происхождения и качества.