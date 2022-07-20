В Ленобласти из продажи изъяли мясо и рыбу сомнительного качества

Мясная и рыбная продукция в Ленобласти продавалась без соответствующих документов. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Мясная и рыбная продукция в Ленобласти продавалась без соответствующих документов. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

В Лужском и Всеволожском районах Ленинградской области были выявлены нарушения продажи мясной и рыбной продукции. Из магазинов было изъято более 45 килограммов мяса и рыба сомнительного происхождения и качества.

В Лужском районе установили, что мясо продавалось без соответствующих документов. На изолированное хранение было вывезено 30 килограммов продукции. Во Всеволожском районе похожая ситуация повторилась с рыбой. Из продажи изъяли 19,5 килограммов продукции.

Об этом сообщает пресс-служба Управления ветеринарии Ленинградской области. Вся продукция будет уничтожена.

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