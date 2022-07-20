Специалист посоветовал петербуржцам пока что не собирать чернику

Специалист посоветовал петербуржцам пока что не собирать чернику
Сам эксперт Павел Глазков сообщает, что предпочитает собирать чернику в середине августа. Фото: pixabay

В окрестностях Санкт-Петербурга уже начинает созревать черника. Но собирать ее, несмотря на привлекательный внешний вид, пока что рано.

Пока что ягода еще не набрала все свои уникальные и полезные свойства. До момента созревания черника будет при этом и не такой вкусной — ягоды будут кислить.

Об этом предупреждает тележурналист и автор YouTube-канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков. Специалист порекомендовал отложить сбор ягоды как минимум на одну-две недели и предостерег петербуржцев — больше одного стакана черники за один раз может плохо повлиять на пищеварительную систему.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о новых случаях заражения COVID-19 в Санкт-Петербурге. Врачи напоминают о важности вакцинации для защиты себя и своих близких от коронавирусной инфекции.

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