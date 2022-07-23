В Санкт-Петербурге стали продавать места на оформление финской визы

Ажиотаж на оформление финской визы в Санкт-Петербурге вырос начался после снятия всех ковидных ограничений. Фото: Gazeta.SPb/ Зеленина Мария

Ажиотаж на оформление финской визы в Санкт-Петербурге вырос начался после снятия всех ковидных ограничений. Фото: Gazeta.SPb/ Зеленина Мария

В Санкт-Петербурге до сентября практически не осталось свободных мест на оформление финской визы. Некоторые петербуржцы, успевшие занять место в очереди, решили подзаработать на этом денег.

Предложения с продажей места в очереди на оформление визы стали появляться на различных сайтах с бесплатными объявлениями. За 20 тысяч предприимчивые петербуржцы готовы отдать свое место, помочь при сборе документов и оплатить визовый сбор.

Некоторые петербуржцы предлагают свои услуги — следить и записываться в освободившиеся окошки для оформления визы. Такую услуга предлагают всего за одну-две тысячи рублей.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о снижении ключевой ставки в России с 9,5 процентов до 8 процентов. Такое решение было принято Центробанком РФ на заседании в пятницу.