Видеохостинг YouTube удалил последний эпизод «Масяни» про «Санкт-Мариубург»

Видеохостинг YouTube удалил новый эпизод мультипликационного сериала «Масяня». 162 серия была выпущена под названием «Санкт-Мариубург».

По прямой ссылке на данный эпизод на YouTube сервис информирует, что серия недоступна в связи с жалобой пользователя Игоря Соболева на нарушение авторских прав.

Причиной блокировки стала не очевидная аллюзия на Санкт-Петербург и сюжет мультфильма, а жалоба одного из пользователей хостинга — он сообщил, что в эпизоде картинка Исаакиевского собора срисована с его личной фотографии.

По поводу удаления ролика с YouTube высказался сам мультипликатор, Олег Куваев. Он отметил, что фасад Исаакиевского собора в том виде, в котором он представлен в мультфильме, можно найти на миллионе фотографий. Причина удаления ролика, по мнению автора, надуманная.

Ранее Gazeta.SPb рассказала об ужесточении правил посещения стационаров в Санкт-Петербурге. Это связано с растущим числом случаев заражения COVID-19.