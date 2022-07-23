Новые случаи COVID-19 в Санкт-Петербурге

Новые случаи COVID-19 в Санкт-Петербурге
Оперштаб рекомендует малозащищенным группам населения носить маски в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Фото: pexels

За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге было выявлено 711 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это самый высокий результат по числу заболевших за последний месяц. Врачи отмечают двукратный рост заболеваемости COVID-19 за последнюю неделю.

Из-за коронавирусной инфекции за сутки умерло восемь человек. С подтвержденным диагнозом было госпитализировано 80 заболевших. Коллективный иммунитет составляет всего 19,4 процента.

Такие данные приводит портал «стопкоронавирус.рф». Врачи обеспокоены возможностью начала второй волны COVID-19 и рекомендуют вакцинироваться с целью защитить себя и своих близких.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о причинах скопления машин скорой помощи возле Боткинской больницы в Санкт-Петербурге. Комздрав призвал жителей не беспокоиться в связи с этим — такое количество карет скорой позволяет быстрее принимать вызовы, которые чаще поступают в пятницу вечером.

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