Комздрав Петербурга пояснил, с чем связано скопление скорых помощь у Боткинской больницы

Петербуржцы обратили внимание на скопление машин скорой помощи возле Боткинской больницы. Такая ситуация складывалась последний раз во времена пандемии.

В Комздраве Сакнт-Петербурга пояснили, с чем связано такое скопление карет скорой. В пятницу вечером количество вызовов увеличивается, так как жители переживают, что не смогут получить помощь в выходные дни. Ожидание врача в целом составит 15-20 минут.

В Боткинскую больницу действительно привозят пациентов с коронавирусной инфекцией — 638 коев отдано для больных с COVID-19. Но сейчас дефицита мест не наблюдается, и переживать об этом жителям Петербурга не стоит.

Ранее Gazeta.SPb рассказала, какая погода ожидается в Санкт-Петербурге сегодня. Жара в городе сохранится, но порывы ветра будут достигать до 20 метров в секунду.