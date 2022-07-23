Петербуржцам рассказали о погоде на сегодня

Петербуржцам рассказали о погоде на сегодня
Жара в Петербурге сохранится в эту субботу. Фото: Мойка78/Вероника Перминова

Уже сегодня ожидается возвращение непогоды в Санкт-Петербург. Синоптики обещают жителям сохранение жаркой температуры — воздух днем прогреется до 30 градусов тепла.

В город также вернется и штормовой ветер с порывами до 20 метров в секунду. Также ожидаются сильные ливни и грозы.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС. Водителям рекомендуют не парковать автомобили под деревьями, возле шатких конструкций и рядом с рекламными щитами. Жителям и гостям северной столицы советуют быть внимательными во время ливней и гроз в связи с усилением порывов ветра.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о возможном росте цен на подключение к электричеству в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Власти планируют увеличить стоимость подключения к электросетям для физлиц более чем в 200 раз.

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