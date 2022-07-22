В Ленобласти вслед за Петербургом может взлететь цена на подключение к электричеству

В Ленобласти вслед за Петербургом может взлететь цена на подключение к электричеству. Фото: Pxhere

В Ленобласти вслед за Петербургом может взлететь цена на подключение к электричеству. Фото: Pxhere

В Ленинградской области может сильно вырасти плата за технологическое присоединение к электросетям.

Власти Ленобласти планируют увеличить плату за подключение к электросетям для физлиц более чем в 200 раз. Об этом сообщили в пресс-службе правительства 47-го региона.

Таким образом Комитет по тарифам собирается увеличить тариф до 8 700 рублей за один кВт мощности. Известно, что более 10 лет тариф составлял 550 рублей за 15 кВт для частного участка или дома. В настоящий момент, после увеличения тарифа, максимальная цена за 15 кВт составит 150 тысяч рублей.

Также цены повысили цены и в Северной столице. Это произошло 15 июля, тогда стало известно, что стоимость присоединения в городе в расчёте на один кВт составит 4 437 рублей с НДС до конца 2022 года. При этом льготы будут распространяться только на многодетные семьи, инвалидов, ветеранов и малообеспеченных. Однако даже для них стоимость взлетит до 1 000 рублей за кВт.

Льготная ставка для подключения 15 кВт действовала с 2009 года.

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