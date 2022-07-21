Жителям Шушар спустя сутки вернули электричество

Жители посёлка Шушары в Пушкинском районе Санкт-Петербурга подтверждают, что электричество наконец-то дали. В общей сложности проблема с этим затянулась на сутки.

Утром четверга, 21 июля, петербуржцы начали жаловаться а отсутствие электричества. Сейчас, как сообщает «78.ru» со ссылкой на очевидцев, проблема постепенно разрешается.

Электричество пропало в доме на Старорусском, 13. Очень долго никто не могу сказать точные сроки устранения неполадок и назвать причины. Боле того, вместе с отключением света позже перестали работать и насосы для воды.

Предполагается, что причиной аварии стал проводившийся накануне днём ремонт на линии электропередачи, в ходе которого рабочие перебили кабель.

При этом изданию информацию об аварии на городских электросетях подтвердил диспетчер УК «Юит Сервис». Информировалось, что работы будут вестись до обеда компанией РСК «РЭС».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сотрудники управляющей компании восстановили поврежденный кабель в жилом доме, расположенном рядом со зданием на Лиговском проспекте, где обрушилась стена. Электричество вернулось.