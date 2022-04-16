В жилой дом на Лиговском вернули электричество после обрушения стены

Специалисты восстановили электроснабжение в жилом доме, расположенном рядом со зданием на Лиговском проспекте, где обрушилась стена.
Как сообщили в администрации Центрального района, обрушившаяся кирпичная кладка повредила электрокабель, из-за чего жители соседнего дома №125 по Лиговскому проспекту остались без электричества. Остальные коммуникации целы и работают как обычно.
Сотрудники управляющей компании восстановили поврежденный кабель, электричество вернулось в дом.
«Продолжаются работы по восстановлению работы лифтов — питавший их кабельный киоск оказался под завалом», — сообщили в пресс-службе.
Обрушение кирпичной кладки произошло в субботу в 10:30 утра при демонтаже несущей стены в реконструируемом здании на Лиговском проспекте, 127.
Под завалами оказался один рабочий. Его достали на поверхность до прибытия спасателей и передали медикам для госпитализации.
Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего.