В жилой дом на Лиговском вернули электричество после обрушения стены

В жилой дом на Лиговском вернули электричество после обрушения стены
В реконструируемом здании на Лиговском обрушилась стена. Фото: Telegram-канал «Центр.Новости»

Специалисты восстановили электроснабжение в жилом доме, расположенном рядом со зданием на Лиговском проспекте, где обрушилась стена.

Как сообщили в администрации Центрального района, обрушившаяся кирпичная кладка повредила электрокабель, из-за чего жители соседнего дома №125 по Лиговскому проспекту остались без электричества. Остальные коммуникации целы и работают как обычно.

Сотрудники управляющей компании восстановили поврежденный кабель, электричество вернулось в дом.

«Продолжаются работы по восстановлению работы лифтов — питавший их кабельный киоск оказался под завалом», — сообщили в пресс-службе.

Обрушение кирпичной кладки произошло в субботу в 10:30 утра при демонтаже несущей стены в реконструируемом здании на Лиговском проспекте, 127.

Под завалами оказался один рабочий. Его достали на поверхность до прибытия спасателей и передали медикам для госпитализации.

Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего.

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