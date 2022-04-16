Прокуратура начала проверку после обрушения стены дома на Лиговском

В реконструируемом здании на Лиговском обрушилась стена. Фото: Telegram-канал «Центр.Новости»

В реконструируемом здании на Лиговском обрушилась стена. Фото: Telegram-канал «Центр.Новости»

В Петербурге организована прокурорская проверка по факту обрушения стены реконструируемого здания на Лиговском проспекте.

Как сообщает прокуратура Петербурга, ведомство проверит, соблюдались ли в ходе реконструкции правила производства строительных работ и законодательство об охране труда.

По результатам проверки будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц.

В надзорном ведомстве добавили, что на место ЧП выехали сотрудники прокуратуры Центрального района. Они будут разбираться в обстоятельствах произошедшего.

Обрушение кирпичной кладки произошло в субботу в 10:30 утра при демонтаже несущей стены в реконструируемом здании на Лиговском проспекте, 127.

Под завалами оказался один рабочий. Его достали на поверхность до прибытия спасателей и передали медикам для госпитализации. По данным 78.ru, у пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытые травмы грудной клетки и живота с повреждением внутренних органов, закрытый перелом костей стопы.

Реконструируемое здание на Лиговском, 127, является Домом Рыжкина. После реконструкции в нем планировали открыть отель. В настоящее время здание разобрано на 78%. Работы по реконструкции проводит ООО «Специализированный застройщик «Сфера».