МЧС: в результате обрушения стены дома на Лиговском пострадал один рабочий

В петербургском управлении МЧС сообщили об одном пострадавшем в результате обрушения стены дома в центре города.
Как сообщает пресс-служба ведомства, инцидент произошел в субботу в 10:30 утра при демонтаже несущей стены в реконструируемом здании на Лиговском проспекте, 127. Обрушилось два квадратных кирпичной кладки.
Под завалами, по данным МЧС, оказался один рабочий. Его достали на поверхность до прибытия спасателей. Он получил травмы и был госпитализирован в медучреждение.
На месте происшествия работают спасатели и медики, а также представители администрации Центрального района.
Реконструируемое здание на Лиговском, 127, является особняком Рыжкина. После реконструкции в нем планировали открыть отель. В настоящее время здание разобрано на 78%. Реконструкцию ведет ООО «Специализированный застройщик «Сфера».
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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