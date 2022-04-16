МЧС: в результате обрушения стены дома на Лиговском пострадал один рабочий

В реконструируемом здании на Лиговском обрушилась стена. Фото: Telegram-канал «Центр.Новости»

В реконструируемом здании на Лиговском обрушилась стена. Фото: Telegram-канал «Центр.Новости»

В петербургском управлении МЧС сообщили об одном пострадавшем в результате обрушения стены дома в центре города.

Как сообщает пресс-служба ведомства, инцидент произошел в субботу в 10:30 утра при демонтаже несущей стены в реконструируемом здании на Лиговском проспекте, 127. Обрушилось два квадратных кирпичной кладки.

Под завалами, по данным МЧС, оказался один рабочий. Его достали на поверхность до прибытия спасателей. Он получил травмы и был госпитализирован в медучреждение.

На месте происшествия работают спасатели и медики, а также представители администрации Центрального района.

Реконструируемое здание на Лиговском, 127, является особняком Рыжкина. После реконструкции в нем планировали открыть отель. В настоящее время здание разобрано на 78%. Реконструкцию ведет ООО «Специализированный застройщик «Сфера».

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.