Мумию женщины нашли в заброшенной бане в Петербурге

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели женщины, чей мумифицированный труп нашли в заброшенных Ушаковских банях в Петербурге

Как сообщает «Мойка78», труп неизвестной женщины обнаружили при вскрытии пола в Ушаковских банях на улице Зои Космодемьянской, дом 7. Здание уже давно стоит заброшенным, и пока неизвестно, сколько лет труп пролежал под полом.

Судмедэксперты установили, что причиной смерти женщины стало ножевое ранение живота. Отличительной приметой погибшей стала прядь волос фиолетового цвета.

Полиция сейчас проводит проверку. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что молодые люди избили бейсбольной битой пенсионера в сквере на улице Ленина. Прибывшие к месту стражи порядка задержали злоумышленников — двоих безработных парней 2000 и 2002 года рождения.