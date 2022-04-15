Молодые люди избили бейсбольной битой пенсионера в сквере на улице Ленина

Молодые люди избили бейсбольной битой пенсионера в сквере на улице Ленина
Пенсионера избили бейсбольной битой. Фото: pixabay

В Петербурге задержаны молодые люди, избившие пенсионера в Петроградском районе.

Как сообщает пресс-служба городского главка МВД, инцидент произошел в сквере на улице Ленина. Пострадавший 58-летний пенсионер сообщил полицейским, что неизвестные избили его бейсбольной битой. Все началось со словесного конфликта, а закончилось пятью ударами по голове мужчины.

Прибывшие к месту стражи порядка задержали злоумышленников — двоих безработных парней 2000 и 2002 года рождения.

Пенсионер после произошедшего обратился в больницу с ушибами, после оказания помощи его отпустили домой.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге задержали вымогателей, напавших на мигранта из-за 200 тысяч рублей.

драка избиение новости СПб пенсионер улица ленина


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Скорая работает на месте массового ДТП на Садовой
Скончался народный артист РСФСР Борис Заволокин
В Петербурге запускают проект «Цирк на ощупь» для слепых зрителей
Главный синоптик Петербурга пообещал потепление до 15 градусов
Мумию женщины нашли в заброшенной бане в Петербурге
Петербуржец разгромил молотком будку ДПС
Setl Group завоевал главную награду на конкурсе «Доверие потребителя»
ГУ МЧС по Петербургу опровергло сообщения о мешках с гексогеном в подвалах домов