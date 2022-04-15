Молодые люди избили бейсбольной битой пенсионера в сквере на улице Ленина

В Петербурге задержаны молодые люди, избившие пенсионера в Петроградском районе.

Как сообщает пресс-служба городского главка МВД, инцидент произошел в сквере на улице Ленина. Пострадавший 58-летний пенсионер сообщил полицейским, что неизвестные избили его бейсбольной битой. Все началось со словесного конфликта, а закончилось пятью ударами по голове мужчины.

Прибывшие к месту стражи порядка задержали злоумышленников — двоих безработных парней 2000 и 2002 года рождения.

Пенсионер после произошедшего обратился в больницу с ушибами, после оказания помощи его отпустили домой.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге задержали вымогателей, напавших на мигранта из-за 200 тысяч рублей.