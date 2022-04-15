В Петербурге задержали вымогателей, напавших на мигранта из-за 200 тысяч рублей

Полиция задержала четверых мужчин, которые силой затолкали мигранта в автомобиль и требовали 200 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба городского главка МВД, инцидент произошел накануне около 15:30 у дома №36 по Авангардной улице. Полицию вызвала супруга 28-летнего потерпевшего. Она сообщила, что неизвестные силой посадили мужа в автомобиль «Киа Рио» и требуют деньги.

Прибывший наряд полиции на месте задержал четверых мужчин: трех мигрантов в возрасте от 25 до 34 лет и ранее судимого 36-летнего россиянина. Иностранцы сразу получили административные протоколы за нарушение правил въезда на территорию РФ, а россиянин — за потребление наркотиков.

Позже в полицию с заявлением обратился и сам потерпевший. С его слов, злоумышленники требовали от него 200 тысяч рублей в счет оплаты аренды этой иномарки.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что безработного петербуржца задержали за обман пенсионерки на 1,5 млн рублей.