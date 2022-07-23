На Васильевском острове в Петербурге появится линейный парк

Парк на Васильевском острове по плану будет содержать и фудкорт, и спортивную площадку. Фото: pexels

Парк на Васильевском острове по плану будет содержать и фудкорт, и спортивную площадку. Фото: pexels

На Васильевском острове в Петербурге планируется создание линейного парка к 2024 году. Общая площадь будущего парка составит 70 гектаров.

До конца этого года планируется завершить проектно-сметной документации по благоустройству территории. Сам парк будет формироваться с 2023 по 2024 год в два этапа.

Об этом сообщает Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга. Парк будет занимать территорию от набережной Макарова до транспортной развязки ЗСД в районе Шкиперского протока. Сотрудники АО «Балтийский завод» предлагают увековечить память героев социалистического труда, которые работали на предприятиях, расположенных на территории Васильевского острова.

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