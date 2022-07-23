Неизвестный обокрал мужчину во Всеволожском районе

Неизвестный обокрал мужчину во Всеволожском районе
Грабитель проник на участок в Волжском районе к охотнику, у которого хранилось оружие. Фото: Baltphoto

Во Всеволожском районе Ленобласти неизвестный напал на мужчину в его же доме — разбойник проник на территорию с газовым баллончиком и электрошокером. Предварительно пострадавший был привязан к стулу.

Потерпевший подал заявление о грабеже в эту пятницу. Грабитель унес травматический пистолет, нож и чуть больше десяти тысяч рублей наличными.

Об этом сообщает «МК в Ленобласти» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Нападавший был в маске, камер видеонаблюдения в доме нет. Полицейские сняли отпечатки пальцев и обуви, а также собрали биоматериал. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о смерти мигранта из-за колото-рваных ран в Санкт-Петербурге. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

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