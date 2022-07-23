В этом году в Санкт-Петербурге введут в эксплуатацию несколько школ и детсадов

В этом году в Санкт-Петербурге введут в эксплуатацию несколько школ и детсадов
Школы в Петербурге скоро откроют свои двери для учеников. Фото: Смольный

В Санкт-Петербурге в этом году планируется ввести в эксплуатацию еще 11 школ и 26 детских садов. Школы смогут принять до тысячи детей, а развитие детских садов позволит сократить ожидание в очереди на место.

Некоторые школы будут взаимодействовать институтами и лабораториями, что позволит повысить качество образования. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

— Благодаря сотрудничеству школ с вузами и колледжами, наличию хороших лабораторий выпускник этой школы сможет получать не только аттестат зрелости, но и первую профессию — лаборанта, — заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о поздравлении Александра Беглова сотрудников сферы торговли в их профессиональный праздник. Губернатор Санкт-Петербурга пожелал всем, кто связан с этой сферой, крепкого здоровья и как можно больше покупателей.

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