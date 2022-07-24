Петербуржцам рассказали о погоде в это воскресенье

Петербуржцам рассказали о погоде в это воскресенье
В Петербурге ожидается теплая погода и дожди. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Сегодня в Санкт-Петербурге сохранится жаркая погода. Температура воздуха прогреется до 23 градусов тепла, а в Ленинградской области термометр покажет до 24 градусов тепла.

По прогнозам синоптиков, сегодня в Петербурге ожидается переменная облачность. Также в некоторых районах северной столицы пройдут кратковременные дожди.

Об этом в своем telegram-канале рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус. Атмосферное давление опустится чуть ниже нормы — до 756 миллиметров ртутного столба.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о перекрытии центральных улиц и исторического центра в рамках подготовки к параду ВМФ в Санкт-Петербурге. Ограничения будут действовать сегодня, 28 июля и 30-31 июля.

дожди новости СПб переменная облачность теплая погода


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
На фестивале в Павловске представят «Царь-букет»
Новые случаи COVID-19 в Петербурге в субботу
Форт Александра I в Кронштадте стал исторического цвета
Прокуратура начала проверку по факту пожара в Петербурге
В Петербурге прошел первый день VK Fest
Велозаезд в Петербурге стал сюрпризом для части автовладельцев
Петербургский ТРЦ «Великан Парк» оказался выставлен на продажу
Туризм принес в экономику Петербурга около 145 миллиардов рублей