Петербуржцам рассказали о погоде в это воскресенье

В Петербурге ожидается теплая погода и дожди. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В Петербурге ожидается теплая погода и дожди. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Сегодня в Санкт-Петербурге сохранится жаркая погода. Температура воздуха прогреется до 23 градусов тепла, а в Ленинградской области термометр покажет до 24 градусов тепла.

По прогнозам синоптиков, сегодня в Петербурге ожидается переменная облачность. Также в некоторых районах северной столицы пройдут кратковременные дожди.

Об этом в своем telegram-канале рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус. Атмосферное давление опустится чуть ниже нормы — до 756 миллиметров ртутного столба.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о перекрытии центральных улиц и исторического центра в рамках подготовки к параду ВМФ в Санкт-Петербурге. Ограничения будут действовать сегодня, 28 июля и 30-31 июля.