Серию «Санкт-Мариубург» мультсериала «Масяня» восстановили на YouTube

YouTube восстановил удаленный эпизод мультипликационного сериала «Масяня» под названием «Санкт-Мариубург». Об удалении эпизода с видеохостинга YouTube стало известно вчера.

Об этом сообщил сам автор мультфильма Олег Куваев. Причиной удаления стала жалоба одного из пользователей — он сообщил, что фасад Исаакиевского собора якобы срисован с его фотографии. Олег Куваев возмутился данному факту, так как, по его мнению, таких фотографий в интернете множество и любой мог бы пожаловаться на это.

О восстановлении серии Олег Куваев также сообщил в своих социальных сетях. Он поблагодарил всех, кто осветил произошедшее и помог ускорить процесс восстановления серии.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о фестивале «Императорский букет», который можно посетить в Санкт-Петербурге сегодня. В этом году собрали букет высотой пять метров в честь юбилея Петра Великого.