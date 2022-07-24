На фестивале в Павловске представят «Царь-букет»

Фестиваль проходит в Санкт-Петербурге в эти выходные. Фото: Baltphoto/«МК в Питере»

Фестиваль проходит в Санкт-Петербурге в эти выходные. Фото: Baltphoto/«МК в Питере»

Под Санкт-Петербургом в государственном музее-заповеднике «Павловск» пройдет ежегодный фестиваль «Императорский букет». В этом году посетители смогут увидеть «Царь-букет», собранный в честь Петра Великого.

Фестиваль в этом году впервые пройдет в формате прогулки. Букет в честь юбилея Петра Великого будет высотой пять метров и составлен из разноцветных роз, хризантем, гортензий и других цветов. Букет находится в храме Дружбы, посетители смогут также послушать арфу.

Об этом сообщила директор музея Вера Дементьева. Фестиваль сегодня будет проходить последний день на шести площадках.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о первом дне фестиваля VK Fest, прошедшем в Санкт-Петербурге. Зрители смогли насладиться выступлениями любимых исполнителей.