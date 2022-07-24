В Петербурге прошел первый день VK Fest

Вчера в Санкт-Петербурге в Парке 300-летия прошел первый день главного музыкального летнего фестиваля — VK Fest. В этом году география мероприятия расширилась. В московском Парке Горького и в Сочи также организовали площадки для проведения фестиваля.

Для петербуржцев в первый день выступили десятки музыкантов. Жители и гости северной столицы смогли насладиться выступлениями Елки, Клавы Коки, Басты, SLAVA MARLOW и других российских звезд. В том числе на сцену выходили популярные блогеры и тиктокеры.

Настроение мог немного омрачить прошедший дождь, который встретил участников и посетителей фестиваля. Но, несмотря на погодные условия, все оставались довольны проведенным временем. Кроме концерта были подготовлены лектории, где выступили спикеры из различных сфер — от спортсменов до директора музея. Сегодня пройдет завершающий день фестиваля. Закроет мероприятие выступление культовой группы «Звери».

Ранее Gazeta.SPb рассказала о влиянии туризма на экономику Петербурга. С начала года туристы принесли городу 145 миллиардов рублей.