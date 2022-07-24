Туризм принес в экономику Петербурга около 145 миллиардов рублей

Туризм принес в экономику Петербурга около 145 миллиардов рублей
Туристы оценивают обслуживание в Санкт-Петербурге высоко. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

С начала года туризм принес в экономику Петербурга около 145 миллиардов рублей. Средний чек, который оставляют российские туристы в Северной столице равен 36,5 тысячи рублей. Это больше на 14 процентов, чем в аналогичный период прошлого года. Продолжительность отдыха в Петербурге тоже увеличилась. Туристы стали проводить в городе на Неве от трех до шести дней.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя городского комитета по развитию туризма Сергея Корнеева. Он отметил, что в Санкт-Петербурге развиваются все виды туризма — деловой, культурный, образовательный, гастрономический, медицинский и другие. Уровень обслуживания гости Петербурга оценивают высоко.

Ранее Gazeta.SPb сообщала об открытии нового музея под открытым небом «Потешная флотилия» в Кронштадте. Вчера прошла торжественная церемония открытия, в которой принял участие спикер петербургского парламента Александр Бельский.

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Туризм принес в экономику Петербурга около 145 миллиардов рублей