Беглов рассказал о поездке в Приморский район

Беглов рассказал о поездке в Приморский район
Беглов рассказал о темпах строительства детских садов в Приморском районе. Фото: telegram-канал Александра Беглова

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о своей поездке в Приморский район. Он побывал на нескольких строящихся объектах, посетил пожарную часть и новую школу.

Беглов выпустил распоряжение о завершении строительства двух детских садов в Приморском районе. Еще один сад будет достроен к 2023 году. В своем telegram-канале губернатор поделился планами об изменении детской площадки на Туристской улице после жалоб граждан.

—Дал поручение добавить качели и установить скамейки, на которых могут расположиться родители, пока дети играют, заменить покрытие. С этой площадкой непросто — часть территории принадлежит управляющей компании. Поручил коллегам из администрации района решить вопрос, чтобы территория находилась в одних руках, — прокомментировал ситуацию с детской площадкой Александр Беглов.

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