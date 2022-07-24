Форт Александра I в Кронштадте стал исторического цвета

Реставрационные работы в Санкт-Петербурге в Кронштадте продолжаются. Фото: Baltphoto/ Вероника Перминова

Реставрационные работы в Санкт-Петербурге в Кронштадте продолжаются. Фото: Baltphoto/ Вероника Перминова

В Санкт-Петербурге продолжают развивать музейно-исторический комплекс «Остров фортов». В рамках развития продолжается восстановление трех фортов: Кроншлот, Александр I и Петр I.

На форте Александра I уже восстановили наружный фасад. Он снова приобрел свой исторический бежевый цвет. Вокруг форта уже были сняты леса. Реставрационные работы начались и в двух других фортах.

Об этом изданию «Петербургский дневник» рассказала соорганизатор проекта «Остров фортов» Марика Коротаева. В Кронштадте в 2023 году также появится новая набережная, протяженностью 2,5 километра.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о продаже торгово-развлекательного комплекса «Великан Парк» в Санкт-Петербурге. Сделка обойдется инвесторам примерно в 1,5-2 миллиарда рублей.