Петербургский ТРЦ «Великан Парк» оказался выставлен на продажу

Торговый центр в Петербурге может привлечь крупных инвесторов. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

Торговый центр в Петербурге может привлечь крупных инвесторов. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

Торгово-развлекательный центр «Великан Парк» в Санкт-Петербурге располагается вблизи станции метро «Горьковская». На этой недели было объявлено о выставлении здания на продажу.

Торгово-развлекательный комплекс работает в Александровском парке Петроградского района с 2013 года. Стоимость сделки может обойтись в 1,5-2 миллиарда рублей.

Как сообщает «АБН», площадь «Великан Парка» составляет 16,5 тысячи квадратных метра. В торговом комплексе есть кинотеатр, рассчитанный на шесть залов. Продажей ТРЦ занялась компания «Интерком».

Ранее Gazeta.SPb рассказала о планах ликвидации торгового центра «Лидер» в Санкт-Петербурге. Такое жесткое решение было принято в связи с нелегальным оборотом алкогольной продукции на территории ТЦ.