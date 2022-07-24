Ветеран войны в свой юбилей произвела выстрел из пушки Петропавловки

Ветеран войны в свой юбилей произвела выстрел из пушки Петропавловки
Вера Григорьевна, ветеран войны, отмечает свое столетие. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Вера Григорьевна — ветеран войны. Она служила на фронте, а после до 1961 года работала военным врачом.

Сегодня ветеран войны Вера Григорьевна отмечает свой юбилей. Ей исполнилось 100 лет. В честь этого юбилярша произвела полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости.

Как сообщает Комитет по социальной политике Петербурга, Вера Григорьевна — кавалер трёх орденов Красной Звезды, участник битвы за Сталинград. Свой день рождения Вера Григорьева встретила в кругу родных и представителей организации ветерана.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о найденных снарядах времен ВОВ петербуржцем. Удивительную находку житель Петербурга решил принести в отделение полиции.

Вера Григорьевна ветеран войны новости СПб петропавловская крепость юбилей


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Иномарка на парковке наехала на девочку в Петербурге
В Ленобласти откроется новая ночлежка
В Ленобласти найден труп женщины на пороге дома
Эксперты предположили снижение цен на машины в России к концу года
На охранников гаражей в Петербурге совершено нападение
Спуски к воде в Петербурге приравняли к причальным сооружениям
В Петербурге прошла репетиция парада ВМФ с подводной лодкой
Задержали мошенника, обманувшего 82-летнюю петербурженку