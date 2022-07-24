Ночью небо Петербурга озарил фейерверк

Ночное небо Санкт-Петербурга с субботы на воскресенье озарили яркие вспышки фейерверка. Салют был запущен в районе парка 300-летия Санкт-Петербурга у «Лахта Центра».

Фейерверк, скорее всего, был запущен в рамках фестиваля VK Fest. Фестиваль VK Fest будет проходить еще один день сегодня в парке 300-летия.

Об этом сообщили очевидцы, которым удалось зафиксировать салют. На кадрах видны яркие желтые, зеленые и красные вспышки.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о первом дне фестиваля VK Fest, прошедшем в Санкт-Петербурге. Зрители смогли насладиться выступлениями любимых исполнителей. Завершит фестиваль легендарная группа «Звери».